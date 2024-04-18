Спрос на рынке аренды жилья остается высоким

На рынке аренды жилья наблюдается спад активности потенциальных арендаторов. Хотя в начале года был зафиксирован временный рост. Данные приводит Циан.

Тем не менее, текущий уровень активности сравним с июльскими показателями предыдущего года, когда спрос активно рос. Показатели приближаются к максимальным значениям за 2022 год. Это означает, что, несмотря на снижение по сравнению с августовскими рекордами 2023 года, спрос на рынке аренды остается высоким для весеннего периода.

Предложение на рынке аренды начало восстанавливаться с октября, но темпы роста невысоки.

К апрелю текущего года количество доступных объектов в анализируемых регионах выросло на 19%, достигнув уровня августа прошлого года, хотя обычно увеличение предложения происходит уже в конце года. Из-за стойкого спроса рынок переживает замедленный рост доступных объектов и на данный момент предложение почти вдвое меньше, чем в апреле прошлого года.

Стоимость аренды в городах России достигла исторически высоких значений, с недавним возобновлением роста после периода стагнации в конце 2023 года. Потенциал увеличения ставок аренды по-прежнему существует из-за сложных условий ипотеки как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек, отмечает эксперт Циан Елена Лапшина.