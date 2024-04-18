РУСАЛ начал разработку экологичного алюминиево-скандиевого сплава для автопрома

РУСАЛ приступил к разработке нового алюминиево-скандиевого сплава для производства колесных дисков. Сплав позволит производить сверхлегкие колеса в премиальном сегменте. Проект имеет важную экологическую составляющую, так как снижение массы колеса позволит экономить топливо и сокращать выбросы парниковых газов.

Задача нового проекта – повысить экологичность автокомпонентов и удовлетворить спрос в растущем премиальном сегменте колесных дисков. Разрабатываемый легированный скандием сплав будет обладать прочностью более 450 МегаПаскалей, что позволит получать колесный диск диаметром 21 дюйм и весом не более 9 кг. Сверхлегкие колеса обеспечат снижение расхода топлива и сокращение выбросов парниковых газов автотранспортом.

Применяемые на текущий момент для производства дисков самые прочные сплавы 6ХХХ серии (сплавы алюминий-магний-кремний) имеют уровень прочности не выше 370 Мпа, что не позволяет производить настолько облегченные колеса.

Скандий – редкоземельный металл, стоит дороже серебра, цены на мировых рынках в зависимости от спроса и объемов производства колеблются от одной до нескольких тысяч долларов за килограмм.

Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ; собственный научно-исследовательский центр РУСАЛа) прорабатывает несколько опытных комбинаций легирующих элементов с целью определить лучший химический состав. Колеса из будущего сплава должны быть не только прочными, но также иметь хорошее сопротивление усталостным нагрузкам и коррозионную стойкость на уровне сплавов-аналогов. С учетом стоимости добавки скандия содержание этого элемента в конечном сплаве составит не выше 0,08%.

РУСАЛ является лидером мировой алюминиевой отрасли по разработке и внедрению сплавов со скандием. Компания, например, применяет скандий в порошковых сплавах для производства изделий для медицины методом 3D-печати, в инновационных панелях для гражданских судов. В продуктах для автопрома этот металл ранее не использовался.

Снижение веса колеса – одно из основных направлений совершенствования этих автокомпонентов и материалов для их производства. РУСАЛ обеспечивает алюминием десятки производителей традиционных литых и премиальных кованых колесных дисков. Недавно РУСАЛ начал поставки нового продукта – цилиндрических слитков MaxiDiForge, – который позволяет выпускать еще более легкие и прочные кованые колеса. Перспективный скандийсодержащий сплав обеспечит новое предложение в сверхпремиальном сегменте кастомизированных кованых дисков, а также колес для авто- и мотоспорта.