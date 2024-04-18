Операторов обяжут сообщать об изъятии номера

С инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом пишут «Известия».

Сейчас SIM-карты блокируют и передают номера другим физлицам, если граждане в течение какого-то времени не пользовались услугами связи. Компании делают это без уведомления, в одностороннем порядке. Операторы свои действия объясняют условиями договора, который абоненты читают невнимательно.

Сотовых операторов предлагают обязать информировать граждан о расторжении с ними договоров по оказанию услуг связи и изъятию телефонных номеров, которые они передают другим абонентам. Об этом говорится в обращении вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Согласно закону «О связи», договоры с неактивными абонентами, которые не выходили в сеть более шести месяцев, могут быть расторгнуты в одностороннем порядке без уведомления пользователя. При этом изъятый номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику. Учитывая, что на черном рынке продается немало баз данных россиян, преступник может выяснить имя предыдущего владельца и получить доступ, например, к его банковским аккаунтам, аккаунтам в соцсетях, к государственным сервисам, в частности, «Госуслугам», – говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

Ранее эксперт рассказал о том, как обезопасить личные данные на случай потери телефона. Телефон входит в список вещей, которые россияне теряют чаще всего. Какие шаги нужно предпринять, чтобы обезопасить персональную информацию на смартфоне, рассказал старший эксперт по расследованию форд-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

«Как правило, смартфон знает о своем владельце практически всё. С его помощью можно получить доступ к банковским счетам и картам, профилю на Гоcуслугах, аккаунтам в соцсетях, мессенджерам, списку контактов, фотографиям. А теперь представьте, что будет, если ваш телефон попадёт не в те руки. Многие устанавливают блокировку на экран с помощью пароля или отпечатка пальца и считают, что устройство под надежной защитой. Но этого может оказаться недостаточно», – объясняет Борис Лопатин.

Кодом должен быть защищен не только сам телефон, но и SIM-карта. В противном случае ее можно переставить в другой аппарат, и доступ ко всей персональной информации будет открыт. Вывести средства с банковских карт при таком сценарии – дело нескольких минут.