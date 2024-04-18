Продолжается регистрация на 11-й Зелёный Марафон Сбера в пяти восточных городах страны

В Иркутске, Братске, Улан-Удэ, Чите и Якутске подать заявку на участие в забеге можно до 26 мая. Спортивно-благотворительный праздник пройдёт 1 июня — в День защиты детей. Для маленьких и взрослых бегунов предусмотрены разные дистанции, а также скандинавская ходьба, инклюзивные забеги и основной — на 4,2 км.

Традиционно Зеленый марафон носит благотворительный характер: в любом городе можно сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

«Зеленый марафон — это большой спортивный семейный праздник, который объединяет тысячи людей в разных городах наших регионов. Мы с удовольствием отмечаем, что с каждым годом увеличивается число людей, которые проникаются спортивно-благотворительной идеей и вносят личные пожертвования на добрые дела. Приглашаю бегунов — любителей и профессионалов, а также болельщиков принять участие в забеге и спортивно отметить День защиты детей», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

В этом году старт и финиш состоятся:

в Братске — на площади Ленина возле здания главного офиса Сбера (пр. Ленина, 35);

в Иркутске — на ул. Ленина, 48 возле стадиона «Труд»;

в Улан-Удэ — на ул. Верхняя Березовка, 15 возле этнографического музея народов Забайкалья;

в Чите — у мемориала «Боевая и трудовая слава забайкальцев»;

в Якутске — на ул. Павлика Морозова, 1 у стадиона «Юность».

Зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.