Объем финансовой поддержки муниципалитетов Иркутской области за четыре года увеличился на 45 млрд рублей

В 2023 году он превысил 121 млрд рублей, в том числе 62,3 млрд рублей направлено на решение вопросов местного значения. Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил в рамках Послания о положении дел в Иркутской области в 2023 году и основных направлениях областной государственной политики на 2024 год.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Одним из основных приоритетов бюджетной политики региона остается совершенствование механизмов поддержки муниципальных образований. С этого года в целях стимулирования муниципальных образований к дальнейшей работе по развитию собственной доходной базы возросли нормативы отчислений от упрощенной системы налогообложения с 30% до 50% для городских округов и до 75% для муниципальных округов, что позволит в текущем году увеличить доходы местных бюджетов на 2,2 млрд рублей. Много внимания уделяем долговой устойчивости муниципальных образований. Проведена оптимизация задолженности по бюджетным кредитам, полученным из областной казны. Сумма списания составила порядка 539 млн рублей. Общий объем средств, направляемых в местные бюджеты в этом году, составит порядка 40% от всех расходов регионального бюджета, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор также отметил, что в целом ситуация с бюджетом в Иркутской области остается стабильной. Негативное влияние внешних санкционных факторов на финансовый сектор и экономику региона удалось снизить благодаря системным мерам, принимаемым как на федеральном, так и на региональном уровнях. Уже в течение пяти лет Иркутская область, по оценке Минфина России, относится к регионам с высоким уровнем долговой устойчивости, что свидетельствует о низком уровне рисков.

– За последние четыре года собственные доходы консолидированного бюджета увеличены на 62% – до 279 млрд рублей в 2023 году. Мы планируем, что в нынешнем году объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области сохранится на таком же уровне. Это позволит в полном объеме выполнить социальные обязательства перед населением региона и реализовать новые инфраструктурные проекты, – сказал Игорь Кобзев.