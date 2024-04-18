Игорь Кобзев: Справиться с энергодефицитом поможет новая генерация и новый подход к жилищной политике

Комплексный подход к жилищному строительству, строительство новой генерации и развитие сетевого хозяйства в населенных пунктах. Такие пути решения проблем энергодефицита предложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время ежегодного послания депутатам Законодательного собрания Иркутской области о положении дел в регионе в 2023 году и основных направлениях областной государственной политике на 2024 год.

Он напомним, что рост энергопотребления в регионе сейчас превышает прогнозные возможности генерации и пропускной возможности сетей. Определяющими факторами складывающегося энергодефицита остаются развитие майнинга, масштабное строительство домов с электроотоплением и недостаточная модернизация сетевого хозяйства.

– В 2023 году у нас, по данным статистики, были рекордные показатели по вводу жилья - почти полтора миллиона квадратных метров, это примерно на 19% больше, чем годом ранее. Из них 68% – это индивидуальное жилищное строительство с применением электроотопления. В этом году объемы вводы жилья могут превысить прошлогодний уровень. Поэтому принципиально важно в короткие сроки решить проблему хаотичной застройки в Иркутской районе, которая зачастую осуществляется без учета возможности сетевого хозяйства, – отметил Игорь Кобзев.

Решением может стать использование механизма комплексного развития территории при выделении земельных участках под застройку. Конкретные предложения, как синхронизировать жилое строительство с развитием сетей, ожидаются от регионального Министерства строительства, МинЖКХ, муниципалитетов, где сейчас активно развивается ИЖС, и сетевых компаний. Эти предложения будут вынесены на Градостроительный совет при губернаторе Иркутской области.

В том, что касается новой генерации, регион активно взаимодействует с министерством энергетики России. Иркутская область вошла в число субъектов, в которых подтверждена необходимость технологического усиления энергомощности. Прежде всего речь идет о двух новых энергоблоках на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирское. Объем инвестиций оценивается в 200 млрд рублей. Системным оператором ЕЭС России определена дата начала поставки мощности с новых объектов генераций - декабрь 2028 года.

Губернатор подчеркнул, что новые мощности должны быть ориентированы прежде всего на потребности реального сектора экономики, жилищного и социального строительства, а не майнинга.

Он также отметил, что правительство региона готово содействовать сетевым компаниям в реализации инвестпрограмм, касающихся развития электросетей в населенных пунктах. Сегодня львиная доля инвестиций в сетевое хозяйство уходит на обеспечение электроснабжения тяговых подстанций Восточного полигона РЖД. Однако важно не забывать и про модернизацию сетей низкого напряжения.

– Для нас важно, чтобы эти инвестиции не отразились негативно на наших потребителях. В том числе, на наших энергоемких предприятиях, на решениях по модернизации сетевого хозяйства в населенных пунктах. Ведь отключения света этой зимой в Иркутском и Шелеховском районах связаны в большей степени с проблемой электросетей, а не генерации, – подчеркнул Игорь Кобзев.