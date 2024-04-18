Эксперт рассказал, почему самые мощные беспроводные зарядки бывают бесполезны

Беспроводные зарядные устройства все больше завоевывают российский рынок. Такие девайсы вошли в рейтинг популярных аксессуаров для мобильных гаджетов. О том, вредны ли они для аккумулятора смартфона и как правильно выбрать подобное устройство, рассказал эксперт МегаФона по портативной технике Виталий Дубынин.

Существует миф о значительном изнашивании аккумулятора гаджетов из-за использования беспроводных зарядок. На самом деле, смартфон можно подключать к питанию без проводов хоть каждый день или оставлять на такой зарядке на всю ночь. Это не повлияет на работу его батареи – потеря ёмкости будет такая же, как если постоянно заряжать его через шнур.

По словам эксперта, состояние батареи телефона зависит не от способа зарядки, а от правильно подобранных комплектующих: зарядная станция, кабель и сетевой блок должны быть качественными. Самое дешёвое устройство с такой технологией может нанести существенный урон аккумулятору смартфона. Поэтому важно обращать внимание на проверенные бренды. Также все комплектующие зарядки должны соответствовать заявленным характеристикам смартфона.

А вот покупка самой мощной беспроводной станции и ее компонентов не гарантирует ускорение зарядки гаджета – важно ориентироваться именно на параметры заряжаемого устройства, которые указывает производитель.

Для того чтобы переносное устройство работало на максимум, эксперт порекомендовал учесть небольшой запас мощности сетевого блока для него: если беспроводная зарядка обеспечивает 15 Вт, то адаптер к ней нужно выбрать на 20 Вт. Иначе велика вероятность, что девайс будет заряжаться дольше.

Почему у кого-то беспроводные зарядки работают лучше, а у кого-то хуже – пользователи неправильно подбирают компоненты. Для смартфонов, которые поддерживают заряд в 20 Вт, например, бесполезно покупать технику с мощностью 50 Вт, поскольку изначально аккумулятор гаджета не сможет принять больше 20 Вт и зарядиться быстрее, пояснил Дубынин.

Эксперт также напомнил, что беспроводные устройства часто критикуют за нагрев заряжаемого гаджета. Небольшое повышение температуры батареи смартфона – особенность работы такого типа зарядки. При этом, если подключить телефон к питанию через шнур и также продолжать пользоваться им, например, запустить игру – гаджет нагреется точно также.

Даже в самом неблагоприятном случае качественная беспроводная зарядка не превратит смартфон и аккумулятор в раскаленную сковороду. В современных гаджетах уже встроен термодатчик, который не позволяет батарее нагреваться выше 45°C. Если обнаружится перегрев, контроллер питания потребует снизить подаваемую мощность. Также и в качественных беспроводных зарядных устройствах установлен контроллер, защищающий от перегрева, резюмировал эксперт.