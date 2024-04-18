Самая дешевая многокомнатная квартира в новостройке Москвы обойдется в 16,6 млн рублей

Максимальная стоимость многокомнатного лота в новостройке – 2,5 млрд рублей. А средняя цена такого жилья на рынке первичной недвижимости в границах «старой» Москвы составляет 151 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По информации экспертов, в продаже на первичном рынке «старой» Москвы представлено 1050 многокомнатных квартир. Это на 1,5% меньше показателя прошлого года, когда в новостройках было представлено 1066 крупногабаритных лотов.

При этом доля такого жилья от общего объема предложения составляет 2,2%. Подавляющее большинство таких объектов представлены на первичном рынке бизнес-класса – 543 лотов (51,7%). На втором месте – премиум-сегмент, где реализуется 316 многокомнатных квартир, на третьем – элит-класс (97 крупногабаритных объекта). Меньше всего многокомнатных квартир представлено в комфорт-классе – 94 лота.

Ранее стало известно, что на рынке аренды жилья наблюдается спад активности потенциальных арендаторов. Хотя в начале года был зафиксирован временный рост.

Тем не менее, текущий уровень активности сравним с июльскими показателями предыдущего года, когда спрос активно рос. Показатели приближаются к максимальным значениям за 2022 год. Это означает, что, несмотря на снижение по сравнению с августовскими рекордами 2023 года, спрос на рынке аренды остается высоким для весеннего периода.

Предложение на рынке аренды начало восстанавливаться с октября, но темпы роста невысоки.