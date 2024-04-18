Два участка улицы Чернышевского благоустроят в этом году в Иркутске

В этом году в Иркутске благоустроят два участка улицы Чернышевского. Первый из них расположен напротив детского сада № 37, второй – на пересечении с улицей Герцена. Работы проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», рассказали в пресс-службе мэрии.

Предусмотрены планировка территории с учетом отвода талых и ливневых вод, замена тротуарного покрытия, оборудование лестниц и бордюров, монтаж освещения по основным пешеходным путям и местам отдыха.

Запланированы работы по установке парковых скамеек и урн, организации газонов и высадке деревьев и кустарников. Благоустройство территории выполнят в едином стиле. Акцентом проекта станет смотровая площадка, с которой будет открываться вид на город по другую сторону реки Ангары. Там же установят подвесные качели и информационный стенд.

В настоящее время в Иркутске продолжается голосование за объекты, которые благоустроят в 2025 году.