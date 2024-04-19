Новости

За курсами валют следят только 20% иркутян

Согласно «народному» прогнозу, иностранные валюты к концу месяца прибавят 10%. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Курсом доллара сегодня интересуются 23% иркутян, курсом евро – 20%.

Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 26% следят за курсом доллара, 28% – за курсом евро.

Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года – 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро – 109,66 рублей (+10%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Послание губернатора депутатам ЗС Иркутской области 2024. Главное
Турпоток на Байкал к 2036 году должен составить пять миллионов человек в год
«Задача – не просто найти инвестора, а построить новый аэропорт» – губернатор
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил предлагаемую норму энергопотребления для жителей региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес