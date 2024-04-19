За курсами валют следят только 20% иркутян

Согласно «народному» прогнозу, иностранные валюты к концу месяца прибавят 10%. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Курсом доллара сегодня интересуются 23% иркутян, курсом евро – 20%.

Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 26% следят за курсом доллара, 28% – за курсом евро.

Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года – 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро – 109,66 рублей (+10%).