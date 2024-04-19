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Доля свободных денег в бюджете россиян составила 18% в марте

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс свободных денег по итогам первого весеннего месяца опустился до отметки в 55%.

18% составила доля свободных денег в бюджете среднестатистической российской семьи в марте текущего года. Индекс свободных денег по итогам первого весеннего месяца опустился до отметки в 55%, потеряв почти четверть (24,7%) относительно февральского показателя. По сравнению с мартом прошлого года ИСД снизился на 37,5%.

В начале текущего года фиксировалась повышенная покупательская активность со стороны российских потребителей, что привело к небывалому снижению объема свободных денег и одноименного индекса в феврале. Этот тренд получил развитие и в марте.

«В предыдущие годы мартовские значения ИСД традиционно показывали отрицательную динамику относительно февраля. Празднование 8 Марта и покупка подарков к празднику требует от наших соотечественников существенных затрат, что сокращает объемы свободных денег в семейном бюджете», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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