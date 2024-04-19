Гости из Иркутска стали чаще пользоваться московским метро

Пассажиры московской подземки с начала года стали уделять больше времени работе, выяснили аналитики МегаФона. С января по март 2024 года число пользователей онлайн-библиотек сократилось на 18%, а офисных приложений, наоборот, увеличилось на 60%. Параллельно с этим у пассажиров вырос интерес к мобильному геймингу.

Чаще всего москвичи и гости города во время поездок в метро изучают текстовые документы и электронные таблицы — на их долю пришлась почти половина «офисного» трафика. Также в топ вошли видеоконференцсервисы и приложения для совместной работы.

Интерес к популярным сервисам для чтения электронных книг с января по март уменьшился на 18%, тогда как мобильным геймингом пассажиры стали развлекать себя вдвое чаще. Они предпочитают многопользовательские игры в жанре экшн, королевская битва и песочница, карточные игры-стратегии, симуляторы, головоломки и онлайн-RPG.

Между тем, с начала года активнее всего интернетом пользовались пассажиры Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий. При этом больше всего трафика собрала станция «Охотный ряд», находящаяся в самом сердце города. Самое последнее место по объему трафика занимает «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии — это самая западная и отдаленная от МКАД станция московского метро, открывшаяся только в сентябре прошлого года.

Топ-5 станций по объему трафика:

«Охотный ряд»

«Марксистская»

«Таганская»

«Каширская»

«Александровский сад»

Московской подземкой пользуются и гости города со всей страны. Чаще всего среди пассажиров встречаются жители Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Владимира и Дагестана. Среди сибиряков наиболее активно пользуются метро жители Новосибирской области, Красноярского края и Кузбасса. Больше всего иркутян в столичном метро в этом году было в январе — на 25% больше, чем в марте текущего года. Для многих Москва — любимое место проведения новогодних каникул.