Главу муниципалитета оштрафовали на 200 тысяч рублей в Приангарье за превышение полномочий

Балаганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в 2013 году глава Балаганского муниципального образования нарушил жилищные права гражданина из числа детей-сирот. Подсудимый без расторжения с последним договора найма и предоставления иного жилья, предоставил его квартиру, в которой сирота проживал с 2005 по 2009 год, по договору социального найма другому жителю региона, оформившему впоследствии на нее право собственности.

Это повлекло существенное нарушение права сироты на жилище и способствовало отчуждению его имущества. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки следователем СК.

Суд признал бывшего главу муниципалитета виновным в совершении преступления и приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей.