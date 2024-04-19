Подготовлена первая группа специалистов по техобслуживанию МС-21

Авиационный учебный центр РАТА ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершил подготовку первой группы из 22 специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов для эксплуатации новейшего российского самолета МС-21 с двигателями ПД-14, который строят на авиазаводе в Иркутске. Подробности сообщаются на сайте организации.

Разработка учебной программы для авиационного персонала началась сразу после получения ПАО «Яковлев» одобрения главных изменений в сертификат типа МС-21, позволяющих выпускать самолет с крылом из отечественных композиционных материалов и российским двигателем.

В январе 2024 года АУЦ РАТА был сертифицирован по программам подготовки специалистов, осуществляющих техническое обслуживание воздушного судна для эксплуатации МС-21 с двигателями ПД-14.

Первая группа обучаемых была сформирована в основном за счет сотрудников авиационно-технического комплекса «Яковлева» в Жуковском, который в настоящее время осуществляет обслуживание самолетов SSJ-100. Кроме того, обучение прошли представители авиакомпании Red Wings и авиационного учебного центра «Академия 033».