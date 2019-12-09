ИАЦ "Альпари": Первый тайм мы уже отыграли

Заканчивается 2019 год, который был далеко не самым плохим для российского рынка акций и почти на 100% совпал с нашими прогнозами. Некоторые видят противоречие между ростом котировок российских акций и стагнацией в реальном секторе экономики. Однако, так бывает. Вспомним легендарный 1997 год, когда котировки акций взлетели до небес, но реальный сектор стагнировал, царила экономика неплатежей, а бюджетный дефицит и хитрое лицо Анатолия Чубайса наводили на тревожные мысли о суверенном дефолте.

Однако сейчас другая ситуация. Сохраняется дисконт к основным emerging markets, ну и, конечно, дивиденды. Дивидендные доходности смотрятся очень неплохо на фоне снижения инфляции и ключевой ставки Банка России. При этом мы полагаем, что завершается только первый тайм. Завершается он в пользу инвесторов. Второй нам предстоит в 2020 году. Мы полагаем, что до выборов Трампа никаких потрясений на мировых рынках не будет, как не будет и новых серьезных санкций против России. А значит, российский рынок акций можно и нужно покупать.

Как наши инвестиционные идеи, «Газпром» и «Сургутнефтегаз»? Они по-прежнему в силе. Справедливая цена акций «Газпрома» 640 руб., а «Сургутнефтегаз» еще не распределил свой кэш в размере $51 млрд. В общем, игра продолжается, дамы и господа!

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»