ПСБ: Вторая половина текущей недели будет наполнена большим объемом значимых для рынка событий.

Сегодня будут опубликованы итоги заседания Федрезерва, и, если изменения ставок на текущем заседании ожидать не приходится, то обновленные прогнозы FOMC представляют большой интерес. Согласно «точечной диаграмме» с сентябрьского заседания, никто из членов комитета не прогнозировал снижения ставки ниже текущего уровня (диапазон 1,5-1,75%) ни в 2020 г., ни в дальнейшем, при этом ряд представителей регулятора ожидали возвращения к тенденции к повышению ставок в 2020 г. На данный момент рынок, согласно фьючерсам на ставку, ожидает, что ставка ФРС не изменится, как минимум до середины года, но в случае значительного изменения прогноза FOMC относительно сентябрьской версии, ожидания рынка могут начать корректироваться.

Помимо заседания Федрезерва в среду значительный интерес для инвесторов на этой неделе будет представлять первое заседание ЕЦБ под руководством К.Лагард, выборы в Парламент Британии (оба события состоятся в четверг) и наступление срока возможного введения новых пошлин со стороны США в отношении китайского импорта (воскресенье) – и к этому вопросу по-прежнему приковано заметное внимание участников рынка. Вчера министр торговли США У.Росс заявил о том, что «вопрос о том, удастся ли заключить хорошую сделку, важнее, чем то, будет ли она согласована до или после 15 декабря» (вероятность реализации сценария отсутствия введения новых пошлин с 15 декабря становится все более вероятным). Что касается подготовки соглашения первого этапа, Росс заявил, что промежуточная сделка будет касаться преимущественно торговли и доступа к рынкам, закупок сельскохозяйственной продукции, а большинство трудных вопросов (вероятно, речь идет о защите интеллектуальной собственности) будут оставлены на будущее.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением в рамках 0,4% по индексу МосБиржи. Отдельным фактором риска для всей группы российских активов отметим запланированное на сегодня голосование в комитете по международным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ. При этом из позитивных моментов отметим, что вчера стало известно о том, что пункт об ограничениях в отношении российского госдолга не вошел в финальную версию оборонного бюджета США. Учитывая нейтральный внешний фон, сегодня ожидаем продолжения проторговки индексом МосБиржи преимущественно верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов.



Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"