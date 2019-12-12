ИАЦ «Альпари»: Торги на российском рынке начнутся без четкого направления

В среду цена на нефть по итогам дня совсем незначительно снизилась. Торги стартовали с отметки $63,5 за баррель марки Brent. В первой половине дня цена поднялась до $63,8. Ближе к вечеру цена резко опустилась к $62,5. Причиной стала статистика Управления энергетической информации США, которая указала на рост запасов нефти за неделю на 0,8 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их снижения на 2,8 млн баррелей. Однако к концу торгов это падение практически полностью выкупили, день завершился на отметке $63,3. Утром четверга черное золото торговалось с небольшим повышением, вблизи $63,4. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,8-64,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $60,1-64,5.

Большинство западных торговых площадок закрылось в среду умеренным ростом. На общем благоприятном фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,75%, долларовый индекс РТС рубля вырос чуть меньше, на 0,61%. Среди лидеров роста – «Полюс» (+4,38%) и «Сургутнефтегаз» (+3,79%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,11%. Утром четверга рынки стран АТР торговались разнонаправленно. Япония и Гонконг росли, Австралия и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3145 п., на 0,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Разнобой на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся без четкого общего направления. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2925-2985 пунктов, по индексу РТС — 1450-1480 пунктов. Сегодня «РусГидро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев.

Вслед за акциями в среду укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,2700 руб. (-22,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,4500 руб. (-1 коп.). Разность в динамике двух валют связана с ростом пары EUR/USD с 1,1090 до 1,1130 после вчерашнего решения ФРС США оставить ставку на прежнем уровне. Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,6-63,9 руб., для европейской валюты — 69,7-71,2 руб. Сегодня внимание валютных трейдеров будет приковано к решениям Банка Швейцарии и ЕЦБ по процентным ставкам. В центре внимания остается и завтрашнее заседание ЦБ РФ.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»