ИАЦ «Альпари»: Утренний рост нефти может поддержать укрепление рубля

В четверг нефть показала умеренный рост. Торги стартовали с отметки $63,3 за баррель марки Brent. В начале американской сессии, после решения ЕЦБ оставить ставки неизменными, цена подросла до $64,2, но к концу торгов скорректировалась к $63,8. Международное энергетическое агентство в своем декабрьском докладе отметило, что запасы нефти в мире могут резко вырасти, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также более низкое, чем ожидалось, производство нефти в США и странах вне ОПЕК. Утром пятницы черное золото торговалось с повышением, вблизи $64,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,3-64,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $62,5-64,5. В случае возможного пробития сопротивления на $64,5 откроется дорога для роста цены до $68,7. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на пять единиц, до 663 штук.

Решение ЕЦБ не менять ставки благотворно сказалось на рынках. Основные западные фондовые индексы закрылись в четверг ростом. На волне общего оптимизма заметно прибавили и российские акции. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,96%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 2,31%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+7,03%) и «Сафмар» (+2,64%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,79%, обновив в ходе торгов исторический максимум. Утром понедельника индексы стран АТР дружно росли на 0,5-2,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3180 п., на 0,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, продолжая обновлять максимумы. Утренний рост азиатских рынков задает позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций, ралли на нем продолжится. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2955-3015 пунктов, по индексу РТС — 1480-1510 пунктов. Сегодня

Вслед за акциями в четверг серьезно прибавил в цене и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 62,8425 руб. (-42,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 69,9500 руб. (-50 коп.). При этом доллар обновил минимум с июля текущего года, а евро – с марта прошлого. Утренний умеренный рост нефтяных котировок может поддержать дальнейшее укрепление рубля. А сегодняшнее решение ЦБ РФ по ставке, если совпадет с ожиданиями рынка (снижение на 0,25 п.п. до 6,25%), напротив, сильно на рубль не повлияет. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,2-63,5 руб., для европейской валюты — 69,3-70,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»