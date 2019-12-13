ИАЦ «Альпари»: Фунт стерлингов потрясающе силен

Фунт заметно подорожал в парах с долларом США и евровалютой. Пара GBP/USD укрепилась к максимумам с мая 2018 года, пара GBP/EUR выросла к пикам с 2016 года. Все это случилось благодаря предварительным итогам выборов в английский парламент. Там, согласно результатам экзит-полл, Консервативная партия получает нужное и здоровое большинство мест в парламенте. Речь идет о 368 из возможных 650 мест. Это самые результативные для тори выборы за много лет. Для партии же лейбористов это были наиболее тяжелые и слабые выборы за 40 лет.

Теперь премьер-министру Борису Джонсону не должно ничто препятствовать в продвижении того сценария Brexit, который ранее парламентарии отвергали. Джонсону нужно успеть ратифицировать в парламенте соглашения с Евросоюзом, чтобы процесс выхода Великобритании из состава ЕС начался 31 января 2020 года. Быстрее это сделать вряд ли получится.

Получая стабильную поддержку со стороны новостного потока, фунт в паре с долларом США может подняться к 1,35 и даже выше. Чуть позже, когда станут известны окончательные итоги выборов и Джонсон приступит к бюрократическим вопросам, пара GBP/USD может стабилизироваться в диапазоне 1,33-1,35. Однако сейчас, когда согласованию документов уже ничто мешать не должно, поддержка британской валюте будет постоянной.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»