ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок «в зелёном» цвете

В понедельник, 16 декабря, ралли на мировых и особенно на российском фондовом рынке расцветало полным ходом. Договоренность между США и Китаем об отказе от взаимного повышения таможенных пошлин с 15 декабря, а также заявление Дональда Трампа о том, что первая фаза торговой сделки двух держав может быть подписана в ближайшие две недели, вдохновили биржевых «быков». Индекс Dow 30 вырос в понедельник на 0,36%, индекс S&P 500 — на 0,71%, а Nasdaq взлетел даже на 0,91%. Азиатские рынки с утра в «зелёной» зоне.

Российский фондовый рынок в понедельник показал сильную динамику и обновил максимумы с начала года. Индекс МосБиржи вырос на 0,32%, до 3006,16 пункта, а индекс РТС поднялся даже на 1,05%, до 1517,16 пункта. Превзошли рост рынка акции «НОВАТЭКа», подорожавшие в течение дня на 1,96%, а также бумаги «Русала» (+1,84%), «ОГК-2» (+1,49%) и «Норильского никеля» (+1,27%). В противовес рынку сильно упали в цене бумаги ранее сильно подорожавшего «М.Видео» (-6,84%) и «Детского мира» (-4,29%). На сегодня ожидаем по индексу РТС 1510-1530 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2990-3020 пунктов.

Цена на нефть сорта Brent выросла в понедельник на 0,6%, до $64,65 за баррель. Техасская WTI подорожала на 0,65%, до $60,09 на фоне общего оптимизма относительно достигнутых договорённостей США и Китая. С утра цены нефти немного корректировались вниз после почти недельного ралли: Brent дешевела на 0,06%, а WTI — на 0,03%. Наш прогноз по цене Brent на сегодня $64-65 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»