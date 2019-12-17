ИАЦ «Альпари»: Рубль победил «американца» и «европейца»

В понедельник, 16 декабря, доллар и евро безоговорочно капитулировали перед мощно атаковавшим их рублём и обновили годовые минимумы. К закрытию торгов в первый рабочий день недели обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 74 коп. (-0,74%), до 62,43 руб. Курс евро потерял 34 коп. (-0,48%), снизившись до 69,58 руб. Доллар, таким образом, вернулся к значениям июля 2018 года, а евро – к уровням февраля 2018 года.

Оптимизм российскому рублю и другим валютам развивающихся стран обеспечил, как всегда, трудно предсказуемый президент США Дональд Трамп. Американский президент сделал в Twitter очередное сенсационное заявление, сообщив, что первая фаза торговой сделки с Китаем «будет финализирована в ближайшие две недели». Напомним, что в американском министерстве торговли на прошлой неделе сообщили, о возможном подписании первого этапа сделки в январе, а Трамп, вероятно, пытается форсировать события и преподнести американскому фондовому рынку новогодний подарок в виде ралли. На мировые рынки неожиданное и эффектное заявление Трампа привнесло дополнительный оптимизм, хотя не факт, что всё произойдёт, как бы того хотелось президенту США.

С понедельника ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 0,25 п.п., до 6,25%, согласно принятому 13 декабря советом директоров регулятора решению о снижении ключевой ставки, четвёртому по счёту в 2019 году. Рубль, как видим, на решение Банка России отреагировал, как это часто бывает, парадоксально – укреплением вместо возможного снижения, но на общемировом позитиве, когда всех интересовало, что произойдёт с американо-китайской торговой сделкой, рубль и должен был укрепиться, даже несмотря на снижение ключевой ставки.

Цена нефти сорта Brent в понедельник на фоне мирового позитива опять выросла, в этот раз на 0,6%, до $64,65 за баррель, чуть-чуть не добравшись до отметки в $65 за баррель, но это может быть реальностью, на наш взгляд, гораздо раньше, чем США и Китай подпишут первую фазу торговой сделки. Сегодня с утра нефть взяла передышку в росте, снижаясь в цене на 0,06%.

Мы ожидаем, что рубль сегодня при открытии торгов продолжит укрепление. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 62-63,2 руб., а по курсу евро понижаем наши ожидания до 69-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»