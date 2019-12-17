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ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, коррекция к пятничному падению завершилась

17 декабря 2019

В понедельник, 17 декабря, торги по евро завершились ростом на 27 пунктов. Позитивный фон на валютном рынке сохранился от ожиданий подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем. После пятничного падения цена восстановилась до 1,1158. Рост котировок был поддержан повышением кросс-пары евро/фунт на фоне ослабления «британца». 

Покупатели встретили сопротивление около трендовой линии. На торгах в Азии «британец» потерял 0,41%. Кроссы по евро торгуются все в плюсе, чем сдерживают основную пару от падения.

Все основные валюты перешли в «красную» зону. Считаю, что на часах сформировались хорошие условиях для падения к трендовой линии до 1,1115. В теории идеальным сценарием для себя вижу, падение курса до 1,1040 на торгах в Азии в четверг. Новости отработали, можно скорректироваться.

Всплеск волатильности ожидается в 12:30, когда выйдут данные по рынку труда в Британии. Отчет оказывает сильное влияние на фунт. На американской сессии стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в США.

  • 12:30 мск Британия опубликует отчет по рынку труда: изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за ноябрь, уровень безработицы, средний заработок. Оказывает сильное влияние на фунт.
  • 14:00 мск Британия опубликует индекс промышленных заказов за декабрь. Оказывает влияние на фунт, если значение сильно отклоняется от прогноза.
  • 16:30 мск США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за ноябрь.
  • 17:15 мск в США выйдут данные по объему промышленного производства за ноябрь. Ожидается снижение показателя. Данные оказывают среднее влияние на доллар.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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