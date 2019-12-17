ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3000-3030 пунктов

Российские фишки утром во вторник торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3000-3030 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $65,45 за баррель, теряя 0,17%. Российский рубль – в слабом минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,4-62,7 руб., а по паре евро/рубль – 69,5-69,8. Евро/доллар – 1,114.

Основными опасениями инвесторов в последнее время были торговая война США с Китаем, а также неопределенность относительно выхода Лондона из Европейского союза. Однако теперь ситуация более-менее ясна. И рынок акций показал «на север». Вчера индекс РТС поднялся до самой высокой отметки с октября 2013 года, а индекс МосБиржи преодолел исторический максимум от 7 ноября, достигнув на торгах 3012,12 пункта.

Куда вкладывать деньги в 2020 году? Мы полагаем, что до выборов президента в США все будет спокойно. Трампу нужна победа. Рынок акций серьезно влияет как на уверенность потребителей, так и на предпочтения на выборах. Мы не думаем, что в обозримом будущем увидим отрицательные ставки по доллару. Однако в 2020 году мировые центробанки будут проводить мягкую монетарную политику, а значит, лучший выбор – это акции.

Мы выбираем Европу и Россию. В Европе пройдет чемпионат континента. От футбольного праздника выиграют представители финансовой и туристической индустрии. Акции этих компаний будут лучше. Футбольный тотализатор. Я бы поставил на Украину. В 2012 году я поставил на Испанию и угадал, в 2016 году я поставил на Францию и был очень близок у успеху. В 2018 году, кстати, Франция выиграла чемпионат мира. Пока Украину никто не воспринимает всерьез, а значит, можно неплохо заработать. Нынешняя сборная Украины даже сильней киевского «Динамо» образца 1986 года.

Что касается России, то акции по-прежнему дешевы из-санкций. А дивидендные доходности высоки. Можно просто купить индекс МосБиржи, но наш фаворит «Газпром» на фоне не раскрытой рынком акционерной стоимости и ожиданий увеличения дивидендных выплат до 30 руб. за акцию.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»