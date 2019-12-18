ИК «Фридом Финанс»: «Быки» взяли тайм-аут

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Основные фондовые индексы 17 декабря держались на уровнях закрытия прошлой сессии, прибавив по итогам дня незначительно, в пределах 0,1%, чего оказалось достаточно для установления очередных исторических рекордов. Ноябрьские показатели по строительству жилья, разрешениям на строительство и промышленному производству помогли укрепить позитивные экономические прогнозы участников рынка. S&P 500 прибавил 0,03% и закрылся на уровне 3193 пункта. Наибольший рост показали циклические сектора, такие как дискреционный и финансовый, тогда как сектор недвижимости потерял больше 1%.

Мировые фондовые площадки торгуются неуверенно по мере того, как позитивный эффект от торгового соглашения заканчивается, а новых драйверов роста не появляется. Торговая сделка по-прежнему ожидает подписания, но, вероятно, пик позитивных настроений пройден. Инвесторы занимают более осторожную позицию и готовятся к праздникам фиксацией прибыли. К тому же в Палате представителей Конгресса США сегодня состоится голосование по поводу импичмента Трампа. Однако даже если демократы смогут провести законопроект, он вряд ли будет одобрен в Сенате, где у республиканцев большинство. Так что реальных шансов на отстранение от должности Трампа мало, поэтому рынки игнорируют этот риск.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei теряет 0,5%. Гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,1% Шанхайский CSI 300 снижается на 0,22%, несмотря на меры по вливанию ликвидности от Центрального банка Китая. Европейские индексы открылись в слабом плюсе. Возобновившиеся страхи по поводу жесткого Brexit сдерживают оптимизм, хотя улучшение прогнозов по Великобритании от рейтинговых агентств говорит о том, что негативные риски снизились.

Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,87%. Золото в плюсе и движется к $1480 за унцию. Нефть марки Brent торгуется выше $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня невысокий. Предполагаем, что индекс S&P 500 останется в диапазоне 3180-3200 пунктов.

До открытия рынка отчитается продуктовая компания General Mills (GIS). У компании ожидается рост выручки и прибыли, однако сложности со спросом на хлопья и другие ключевые товары компании из-за тренда на здоровый образ жизни осложняют перспективы для ее акций.

После закрытия отчитается производитель чипов Micron Techologies. Прогнозируется дальнейшее падение выручки и прибыли, но могут появиться признаки достижения циклического дна на рынке чипов памяти. К позитивным тенденциям относится и прогнозируемое снижение запасов как у компании, так и у клиентов, которое может положительно отразиться на ценообразовании Micron. В то же время акции эмитента приблизились к нашей текущей целевой цене в $54,97 за последние несколько дней, что уменьшает вероятность дальнейшего роста.

Техническая картина по S&P 500 продолжает показывать признаки улучшения, но, вероятно, ралли берет паузу. Индекс приблизился к линии сопротивления, тянущейся с 2016 года и не мог ее преодолеть после коррекции в 2018-м. Повышение показателя RSI до значений перекупленности осложняет дальнейший подъем. При этом показатель MACD вышел в плюс, что можно отнести к позитивным моментам. Так что, возможно, рынок возьмет тайм-аут в росте.