ПСБ: Еще один шаг вверх

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок продолжил планомерное поступательное движение вверх, сделав еще один шаг на нейтральном внешнем фоне, так как внешние индикаторы не давали однозначных сигналов нашим игрокам. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял порядка 0,1%, при этом он продолжает торговаться достаточно высоко – выше 65,5 доллара за баррель. В Европе основные фондовые индексы к вечеру прибавляли порядка 0,1%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 сохранили позиции у уровней закрытия предыдущего дня. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, достигнув отметки 3020 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТМК, прибавившие более 8% на информации о получении компанией разрешения на продажу предприятий в Америке. Компанию им составили бумаги Россетей и Распадской, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались ОГК-2 и ММК, потерявшие порядка 1,6%. В рамках сегодняшней сессии российский рынок сделал еще один шаг вверх, а индекс МосБиржи обновил исторический максимум, установив значение в районе 3024 пунктов. При этом на рынке наблюдается пониженная волатильность. Отметим, что закрепление индекса МосБиржи выше 3010 пунктов может говорить о вероятности дальнейшего роста и возможности достижения в среднесрочной перспективе уровня 3180 пунктов, который, на наш взгляд, при развитии позитивного сценария выступает ближайшей целью.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь чуть ниже 62,5 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, отступив в район 69,5 рубля. Сегодня «быки» в долларе, как и днем ранее, попытались вывести американскую валюту выше 62,5 рубля. Однако сценарий вторника повторился – к вечеру часть роста была скомпенсирована, а пара USD/RUB вновь оказалась под этой отметкой. Если пробой уровня 62,5, который теперь перешел в разряд сопротивлений, не удастся, шансы на продолжение негативной динамики в американской валюте и обновление годовых минимумов возрастут.