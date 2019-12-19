Комментарии

Пул статистики за ноябрь – сельское хозяйство и потребительский сегмент вытягивают экономику

19 декабря 2019

Оперативная статистика за ноябрь указывает на слабые результат работы производственного сегмента экономики. С другой стороны, подтвердились ожидания по улучшению ситуации в потребительском сегменте, на фоне роста доходов населения и снижения инфляции. Расширение конечного потребления с высокой вероятностью поддержит экономический рост в 4 кв. 2019 года и, возможно, в 1 кв. 2020 года.

В ноябре, на фоне торможения промышленной активности, заметно ухудшилась ситуация с грузоперевозками. Остановилась позитивная динамика в строительстве. Только сельское хозяйство продолжает демонстрировать устойчивые и достаточно высокие темпы роста.

 

 

Индексация зарплат бюджетников и снижение инфляции обеспечили ускорение роста реальных зарплат. На этом фоне существенно улучшилась потребительская активность населения – оборот розничной торговли демонстрирует довольно высокие темпы роста. В структуре продаж лидируют покупки непродовольственных товаров. В этих условиях, сохранение устойчивого и относительно низкого уровня безработицы свидетельствует пока о контролируемости проблем в производственном сегменте.

Оперативные данные по инфляции позволяют ожидать продолжения роста потребительской активности в декабре и в первом квартале 2020 года. Уровень годовой инфляции на 16 декабря опустился до 3,3% в годовом выражении (3,5% на конец ноября). Стабилизация среднесуточной инфляции на текущем уровне обеспечит достижение 3,1% на конец года. В первом квартале 2020 года, по нашим оценкам, инфляция опустится ниже 2,5%, что также может способствовать дальнейшему расширению конечного потребления домохозяйств.

Попов Денис

Главный аналитик ПСБ


/ Сибирское Информационное Агентство /
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