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Сбербанк сообщил о выплате процентного дохода по восемнадцатому купону государственных сберегательных облигаций ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 18 декабря 2019 года процентного дохода по восемнадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36002RMFS: Итоги выплат процентного дохода по восемнадцатому купону ГСО-ППС выпуска №36002RMFS Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36002RMFS, руб. 575 850 000.00 Номер купона 18 Процентная ставка купонного дохода, % годовых 7.7 Сумма дохода на одну облигацию, руб. 38.39

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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