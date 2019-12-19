Сбербанк сообщил о выплате процентного дохода по восемнадцатому купону государственных сберегательных облигаций
19 декабря 2019
ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 18 декабря 2019 года процентного дохода по восемнадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36002RMFS:
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Итоги выплат процентного дохода по восемнадцатому купону ГСО-ППС
выпуска №36002RMFS
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Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36002RMFS, руб.
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575 850 000.00
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Номер купона
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18
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Процентная ставка купонного дохода, % годовых
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7.7
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Сумма дохода на одну облигацию, руб.
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38.39
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