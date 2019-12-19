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Сбербанк сообщил о выплате процентного дохода по восемнадцатому купону государственных сберегательных облигаций

19 декабря 2019

ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 18 декабря 2019 года процентного дохода по восемнадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36002RMFS:

Итоги выплат процентного дохода по восемнадцатому купону ГСО-ППС

выпуска №36002RMFS

 

 

Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36002RMFS, руб.

575 850 000.00

Номер купона

18

Процентная ставка купонного дохода, % годовых

7.7

Сумма дохода на одну облигацию, руб.

38.39

/ Сибирское Информационное Агентство /
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