ИАЦ «Альпари»: Стабильность рубля вопросов не вызывает

Российский рубль накануне незначительно уступил позиции иностранным валютам, скорректировавшись под вечер. Доллар США завершил торги среды на отметке 62,66 руб. (+0,4%), евро закрыл день рядом с 69,63 руб. (+0,1%).

Сегодняшняя сессия для американской валюты может состояться в пределах 62,50-62,85 руб., для евровалюты — в границах 69,50-69,85 руб.

Баррель Brent вырос до $66,19 к утру четверга после того, как Минэнерго США отчиталось о сокращении запасов черного золота за неделю. С точки зрения сезонности это нетипичный случай, поэтому цены на сырье снова укрепились.

В фокусе рыночного внимания сегодня будет ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой подведут итоги года и ответят на основные вопросы. Обычно рублевые пары мало реагируют на события подобного рода, так как они мало несут в себе конструктива, а эмоций рынку и так хватает.

В общем и целом рубль смотрится достаточно стабильным, пока и внутри экономики РФ и за ее пределами настроения достаточно позитивные.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»