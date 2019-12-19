ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3020-3040 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются без единой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3020-3040 пунктов. Индексы вниз тянут акции «ЛУКОЙЛа». Бумаги первый день торгуются без дивидендов. Акции утром снижаются примерно на 2%. Brent торгуется по $65,16 за баррель, теряя 0,02%. Российский рубль – в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,4-62,7 руб., а по паре евро/рубль – 69,4-69,7. Евро/доллар – 1,113.

Сегодня Владимир Путин проведет традиционную пресс конференцию. Его слова могут оказать краткосрочное влияние на рынок акций. Однако вряд ли повлияют на курс рубля. Российские акции традиционно реагируют на политику. Сначала это было здоровье Бориса Ельцина, потом «Юкос», а теперь отношения с Западом. Возможно, будут затронуты вопросы транзита газа через Украину. «Газпром» – наша основная рекомендация и главная голубая фишка России. И мы, как всегда, задаем президенту России острый вопрос относительно второй волны приватизации, которая намечена на ближайшие годы.

Фондовый рынок России в уходящем 2019 году показал очень хороший результат, взяв два наших таргета: индекс МосБиржи – 3000 пунктов, долларовый индекс РТС – 1500 пунктов. Спрос на российские активы должен быть выше, чем пару лет назад. Однако россияне еще слишком хорошо помнят ваучеры и залоговые аукционы и к приватизации в целом относятся отрицательно. При этом никто не спорит, что доля государства в 50-70% в экономике является избыточной. Может быть, стоит вспомнить механизм народных IPO, естественно, при сохранении контрольного пакета акций в руках государства?

Опыт «Роснефти» и «Сбербанка» оказался успешным. Чем больше россиян будут участвовать в прибыли корпорации под названием Россия, тем лучше. На Мосбиржу можно вывести «Росатом», РЖД, а «Газпром» может снизить свою долю в «Газпром нефти».

Продолжая тему трендов 2020 года, можно выделить историю дальнейшего снижения инфляции и процентных ставок. Сейчас инфляция – 3,5%, таргет Банка России – 4%, ключевая ставка – 6,25%, цель по ключевой ставке – 6-7%. Однако, мы не исключаем, что ставка ЦБ в 2020 году упадет до 5%. А значит, депозитные ставки упадут до очень непривычного для россиян низкого уровня. Хотя, конечно, и не выйдут как в Европе в отрицательную плоскость.

Конечно, дивиденды по акциям дадут значительно большую доходность – 8-10%. Однако акции как волатильный актив приемлемы не для всех. Как быть в данной ситуации? Наш ответ – отказаться от сбережений и тратить сейчас. Прошлое – это уже прошлое, а будущего может не быть. Данная поведенческая стратегия россиян выгодна и правительству, так как поддерживает внутренний спрос и, соответственно, пока еще слабый рост экономики.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»