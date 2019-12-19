Альфа-Банк: Все рыночные индикаторы указывают на то, что сегодня рост продолжится

Индекс РТС достиг семилетнего максимума, закрепившись на отметке выше 1 500 пунктов: Индекс РТС пробил 50-дневную скользящую среднюю и торговался выше 1 500 пунктов, закрепившись на своем максимуме за последние семь лет. Индекс Московской биржи вернулся к отметке выше 3 000 пунктов, приблизившись к рекордному максимуму, зафиксированному в

ноябре. Индекс РТС повысился на 1,2% до 1 519 пунктов, а индекс Московской биржи вырос на 0,5% до 3 010 пунктов.

Все рыночные индикаторы указывают на то, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится

Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится на фоне оптимизма на мировых рынках, высоких цен на нефть и сильного курса рубля. Оптимизм по поводу торговой сделки и высокие цены на нефть оказывают поддержку бумагам компаний циклических секторов горно-металлургической отрасли, в том числе производителям стали и MNOD, а также акциям нефтегазовых компаний – OGZD, LKOD, TATN, ROSN, NVTK.