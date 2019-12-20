ИК "Фридом ФИнанс": Инвесторов не пугает импичмент

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Под конец торговой сессии 18 декабря фондовые индексы США опустились к внутридневным минимумам, которые, однако, не сильно отличались от утренних уровней. Индикаторы финишировали с незначительными изменениями в отсутствие значимых позитивных катализаторов, способных активно поддержать восходящий тренд. S&P 500 снизился на 0,04% и закрылся на уровне 3191 пункт. Падение акций FedEx привело к снижению промышленного сектора на 0,5%, в результате чего он оказался худшим в этот день. Бумаги коммунальных и энергетических компаний опередили широкий рынок.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно на фоне процедуры импичмента президента США и приближающихся праздников. Дональд Трамп стал третьим президентом в истории, которому объявили импичмент после голосования в Палате представителей. Однако Сенат, где у республиканцев большинство, вряд ли отстранит Трампа от должности. Реальных шансов на отставку Трампа мало, поэтому рынки игнорируют это риск.

Азиатские площадки на этом фоне снижаются. Японский индекс Nikkei в минусе на 0,3% на фоне решения Центрального банка страны оставить монетарную политику без изменений. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng снижаются на 0,1-0,3%. Европейские открылись в слабом плюсе. Впереди решения центральных банков Великобритании и Швеции.

Спрос на безопасные активы слабеет. Облигации снижаются в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается выше 1,92%. Золото торгуется без изменений, около $1475 за унцию. Нефть марки Brent — выше $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P 500 продолжит торговаться в диапазоне 3180-3200 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на продажи жилья на вторичном рынке и динамику индекса опережающих экономических индикаторов LEI в ноябре. Консенсус предполагает небольшое снижение продаж домов после роста в октябре. Сводный индекс опережающих индикаторов от Conference Board обещает вновь снизиться в ноябре на 0,1% по отношению к октябрю на фоне сохраняющейся слабости промышленности.

До открытия рынка отчитается консалтинговая компания Accenture (ACN). Ожидается рост выручки (но прибыль без значительных изменений) благодаря спросу на облачные решения и продукты, связанные с безопасностью. После закрытия отчитается Nike. Прогнозируется уверенный рост выручки и прибыли. Запуск приложения в Китае может позитивно отразиться на результатах и способствовать успешной реализации стратегии по развитию прямого канала продаж с помощью онлайн-технологий. В то же время акции показывают признаки перекупленности, поэтому, возможно, что позитивные результаты уже заложены в цене.

Техническая картина по S&P 500 продолжает показывать признаки усталости ралли. Индекс приблизился к линии сопротивления, тянущейся с 2016 года. Индекс не мог ее преодолеть после коррекции конца 2018-го. Момент слабеет, что заметно по показателю RSI. Он находится на значениях, говорящих о возможной перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Так что, возможно, рынок возьмет паузу в росте.