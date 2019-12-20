"Открытие": Рынок удерживается на рекордных значениях и может продолжить рост

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,19% до 3018,03 п., а РТС подрастал на 0,02% до 1522,82 п. Отечественный рынок корректировался. Особых поводов, кроме неуверенности на внешних площадках, для этого не было. Бумаги «ЛУКОЙЛа» теряли около 2,7% на фоне дивидендной отсечки. Среди аутсайдеров рынка преобладали бумаги электроэнергетиков. «ФСК ЕЭС», «Россети» и «Русгидро» так и не получили какую-либо информацию о приватизационных планах. Между тем генеральный директор «Россети» Павел Ливинский заявил о том, что компания намерена увеличивать дивидендные выплаты. Однако он не озвучил конкретные цифры и план действий. В лидерах дня оказались бумаги «Интер РАО», «ЛСР», «АЛРОСА», «Мечел» и привилегированные бумаги «Транснефти».

Рубль укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,23%, недельная осталась на уровне 6,36%, а месячная 6,46%. Экспортёры готовятся к налоговым выплатам в декабре, что оказывает существенное влияние на курс «россиянина». Кроме того, нефть выше $66 за баррель Brent также не оставляет иного действия, кроме укрепления. В ближайшую неделю рубль существенно не отойдёт от достигнутых уровней. К 15:15 мск пара USD/RUB – 62,435 (-0,37%), EUR/RUB – 69,462 (-0,25%).

Европейские индексы торговались неуверенно. Центральный банк Швеции (Ricksbank) Впервые за пять лет повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 0,00%. Основные потери в Европе принёс сектор страхования, а вот базовые материалы удерживали рынок от более существенной просадки. В Великобритании вышла статистика розничных продаж. За ноябрь они упали на 0,6% при ожиданиях роста на 0,3%, а в годовом выражении выросли на 1,0% после роста на 3,1% в октябре. Комитет по монетарной политике Банка Англии принял ожидаемое решение по сохранению ставки на уровне 0,75%. Двое членов, как и ожидалось, проголосовало за снижение ставки. К 15:15 мск DAX – 13172,78 п. (-0,37%), CAC 40 – 5953,29 п. (-0,11%), FTSE 100 – 7550,97 п. (+0,14%).

Министерство торговли Китая заявляет о контактах с американской стороной по поводу даты подписания первой фазы торгового соглашения. Однако пресс-секретарь ведомства Гао Фень не стал говорить о каких-то конкретных сроках или содержании соглашения. В то же время Китай объявил об очередной отмене ряда тарифов американской химической продукции и нефтепродуктов. Нефть продолжила консолидироваться на уровнях, которые были достигнуты накануне, когда рынок отреагировал на более «бычью» статистику Минэнерго США по запасам, чем данные API. К 15:15 мск Brent – $66,17 (+0,00%), WTI – $60,87 (+0,03%), золото – $1478,8 (+0,01%), медь – $6201,62 (+0,02%), никель – $14115 (+1,77%).

Индекс доллара снижался на 0,09% до 97,32 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,94% по сравнению с 1,91% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,113 (+0,17%), GBP/USD – $1,312 (+0,36%), USD/JPY – 109,46 (-0,02%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,1%. Проблема импичмента Д. Трампа инвесторов почти не волнует, так как во время голосования накануне республиканцы выступили консолидировано против, а к ним присоединилось несколько демократов. Сенат контролируется республиканцами и вряд ли они будут готовы проголосовать против президента, который столь активно работает над интересами США. Micron Technology заявляет, что текущий квартал обозначит нижнюю точку падения спроса на микросхемы. Активность на рынке будет постепенно замирать, так как на следующей неделе инвесторов США уже ждёт Рождество. Российский рынок удерживается на рекордных значениях и может продолжить рост. Китай подтверждает факт согласования даты подписания торгового соглашения, а Д. Трамп фактически может уйти на рождественские праздники в роли победителя как на внешней, так и на внутренней арене. Вечером ещё ждём статистику по первичным обращениям за пособием по безработице в США, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, а также статистику продавторичном рынке жилья в США.