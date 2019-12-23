ИАЦ "Альпари": Инфляция в Японии ускорилась

Годовая инфляция в Японии по итогам ноября оказалась на уровне 0,5% против отметки октября на уровне 0,2% г/г. Данные совпали с прогнозами и отразили, тем самым, ускорение темпов роста индекса потребительских цен. В сопоставлении от месяца к месяцу индикатор прибавил 0,2%, чем не удивил. Базовая инфляция в Стране восходящего солнца в то же время оказалась в ноябре на уровне 0,5% г/г.

Оживление японский инфляции даже такое символическое, как мы видим сейчас, очень хороший сигнал для Банка Японии и всей государственной экономики. Расширять стимулирование BoJ регулятор не готов, так как госдолг и так высокий и продолжает расширяться, а население не тратит больше, чем может себе позволить в условиях весьма невнятного внешнего фона.

В ответ на позитивную японскую статистику и благоприятный новостной поток относительно торговых переговоров между США и Китаем биржи Азии сегодня торговались в «зеленом». Пара USD/JPY на пятничных торгах слегка снижается и подтверждает намеченный накануне тренд, торгуется по 109,28 и может спуститься к 109,10.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»