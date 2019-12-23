Инвестиции в елочные игрушки

В 1992 году рухнул СССР, вместе с ним уходило и наше счастливое без всяких кавычек советское детство. Мой бывший одноклассник хотел отнести советские елочные игрушки на помойку. Однако я отговорил его это сделать. Будут дети, внуки и т.д. Недавно мы списались по интернету, и он поблагодарил меня за тот совет, сказав, что теперь советские елочные игрушки — это целое состояние. Вопрос меня заинтриговал, и я решил изучить тему.

Мода на советские елочные игрушки началась последние 3-4 года. Сейчас в соцсетях очень много тематических групп, и в некоторых уже порядка 4-6 тыс. участников. Стоимость елочных игрушек, естественно, зависит от степени их сохранности и уникальности. Чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены, тем привлекательнее теперь для коллекционеров. Весьма дорогие, например, игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина» производства конца 1950-х годов. Самая дорогая игрушка из «Чиполлино» оценивается в 120 тыс. руб. Наиболее интересная история это, конечно, игрушки, которые не пошли в массовую серию. Есть коллекционеры, которые готовы заплатить за них 300–400 тыс. руб.

В целом на рынке елочных игрушек ситуация следующая. Елочные шары в 2019 году обходятся дороже на 28%, звезды на 43%. Отмечен новый тренд - россияне стали покупать более дорогие и оригинальные игрушки, которые можно передавать из поколения в поколение. И, возможно, в перспективе это также будет далеко на самой плохой инвестицией.

Возможно, у вас от родителей, от бабушек и дедушек остались советские елочные игрушки. Стоит ли их продать сейчас, обменяв на новогоднее застолье в крутой ресторации или поездку к теплым морям в жаркие страны? Именно этот вопрос задал мне мой бывший одноклассник. Мне кажется, это плохая идея. Советские игрушки больше не производятся, спрос на них будет стабилен, и в долгосрочном плане они будут только дорожать. Плюс не каждый сможет продать свое детство, где мы были счастливы и беззаботны.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»