ИАЦ "Альпари"- Биржевой календарь: "Газпром", "Магнитка" и "Магнит" притягивают дивидендами

Ралли на российском фондовом рынке продолжается. За месяц индекс МосБиржи вырос на 2,3%, до 3008,39 пункта. А индекс РТС поднялся на 4,7%, до 1519,49 пункта. Мировые финансовые рынки находятся в ожидании будущей торговой сделки между Китаем и США. Поддержку рынкам ряда развивающихся стран, в том числе российскому рынку, оказывают также высокие цены на нефть. Выплаты промежуточных дивидендов российскими корпорациями по-прежнему актуальны: эмитенты продолжают делать своим акционерам новогодние подарки. Какие важные события ожидают российский фондовый рынок в последнюю полную рабочую неделю декабря и 2019 года?

Очень важное заседание совета директоров «Газпрома»

Во вторник, 24 декабря, пройдёт очень важное заседание совета директоров «Газпрома», на котором будет рассматриваться вопрос об одобрении новой дивидендной политики. Напомним, что 12 декабря правление «Газпрома» одобрило принципы новой дивидендной политики и представило её на суд совету директоров. Согласно принципам новой политики, дивиденды «Газпрома» должны будут рассчитываться исходя из скорректированной чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как это было ранее. По итогам 2019 года «Газпром» планирует в соответствии с новой дивидендной политикой выплатить в качестве дивидендов 30% чистой прибыли по МСФО, по итогам 2020 года 40%, а уже по итогам 2021 года и далее начать выплачивать в качестве дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предполагает также и уменьшение коэффициента дивидендных выплат по рекомендации совета директоров, если показатель чистый долг/EBITDA у «Газпрома» будет превышать 2,5 раза. Мы полагаем, что по итогам 2019 года «Газпром» сможет выплатить около 18 руб. на акцию, увеличив дивиденды минимум на 8% по сравнению с предыдущим годом. Наша целевая цена по акциям «Газпрома» составляет 280 руб., рекомендация - «покупать».

«Магнит» обещает акционерам неплохую доходность

24 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров торговой сети «Магнит». В повестке дня одобрение промежуточных дивидендов. Ранее совет директоров «Магнита» рекомендовал акционерам одобрить выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2019 года из расчёта 147,19 руб. на одну акцию. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов объявлено 10 января 2020 года. Напомним, что за весь 2018 год «Магнит» выплатил акционерам 304,16 руб. на акцию, а промежуточный дивиденд составил 45% от годового дивиденда, таким образом, мы полагаем, что за весь 2019 год «Магнит» может выплатить дивиденды в размере 330 руб. на акцию с учётом промежуточных дивидендов за 2019 год. Дивидендная доходность на акцию «Магнита» составит, по нашей оценке, 4,5%, что вполне неплохо для промежуточных дивидендов и выше темпов годовой инфляции. Наша целевая цена по акциям «Магнита» составляет 3700 руб., рекомендуем «покупать» эти бумаги в годовом горизонте.

Притягивающие дивиденды «ММК»

В пятницу, 27 декабря, легендарная «Магнитка», она же Магнитогорский металлургический комбинат, проведёт внеочередное общее собрание акционеров, где также будет рассматриваться вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2019 года. Ранее совет директоров «ММК» рекомендовал акционерам одобрить на ВОСА выплату промежуточных дивидендов из расчёта 1,65 руб. на акцию за третий квартал 2019 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов запланирована на 15 января 2020 года. Напомним, что «ММК» платит дивиденды не реже трёх раз в год. За первое полугодие 2019 года «ММК» выплатил акционерам 2,138 руб. на акцию в качестве дивидендов, таким образом, за девять месяцев дивиденд на акцию составит 3,788 руб., а дивидендная доходность по акциям эмитента, таким образом, может составить очень высокие для обыкновенных акций 9%. Наша целевая цена по акциям «ММК» составляет 43 руб. за бумагу, рекомендуем «держать» акции.

В последнюю полную рабочую неделю года мы ждём по индексу РТС динамику в 1510-1560 пунктов, а по индексу МосБиржи – в 3000-3050 пунктов.

Какие ещё важные события произойдут на следующей неделе? Ознакомьтесь с таблицей ниже и узнаете.

Событие

Степень влияния на рынок акций

23 декабря

Заседание совета директоров «Татнефти»

Низкая

24 декабря

Заседание совета директоров «Газпрома» по дивидендной политике

Высокая

Внеочередное общее собрание акционеров «Магнита»

Средняя

Заседание совета директоров «РусГидро»

Средняя

27 декабря

Закрытие реестра акционеров «Норильского никеля» для дивидендов

Высокая

Внеочередное общее собрание акционеров «ММК»

Средняя

28 декабря

Заседание совета директоров «Газпрома»

Низкая

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»