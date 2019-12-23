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Банк «Открытие» получил две награды за лучшие размещения 2019 года

23 декабря 2019

По итогам ежегодного облигационного конгресса Сбондс команда инвестиционного бизнеса банка «Открытие» получила две награды как организатор лучших сделок размещения облигаций в 2019 году на российском рынке, по мнению инвестиционного сообщества.

XVII Российский облигационный конгресс Сбондс, генеральным партнером которого выступил банк «Открытие», вызвал небывалый интерес со стороны компаний – эмитентов и участников рынка, и собрал рекордное количество участников.

В номинации «Лучшая сделка по размещению на российском рынке облигаций иностранного эмитента» победило организованное банком размещение суверенных облигаций серий 03 и 04 Республики Беларусь. В номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» награды удостоено размещение облигаций РУСАЛ БРАТСК БО-001Р-01.

В 2019 году банк «Открытие» значительно увеличил  активность на российском долговом рынке, разместив более 35 выпусков облигаций корпоративных эмитентов и финансовых институтов на общую сумму более 350 млрд. рублей. Это позволило кредитной организации по итогам 11 месяцев подняться в рэнкинге организаторов рыночных выпусков (без учета собственных выпусков) Сбондс на 7-е место, опередив при этом многие крупнейшие российские банки.

«Банк «Открытие» успешно воспользовался благоприятными условиями рыночной конъюнктуры и активностью российских компаний на долговом рынке в 2019 году. Каждое пятое крупное корпоративное размещение на российском рынке в уходящем году произошло с участием нашего банка и заслуженно получило достойную оценку инвестиционного сообщества. Данное достижение стало результатом сплоченной работы команды банка «Открытие». Мы и дальше будем развивать данное направление инвестиционного бизнеса как один из приоритетов» - говорит Константин Церазов, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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