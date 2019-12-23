Банк «Открытие» получил две награды за лучшие размещения 2019 года

По итогам ежегодного облигационного конгресса Сбондс команда инвестиционного бизнеса банка «Открытие» получила две награды как организатор лучших сделок размещения облигаций в 2019 году на российском рынке, по мнению инвестиционного сообщества.

XVII Российский облигационный конгресс Сбондс, генеральным партнером которого выступил банк «Открытие», вызвал небывалый интерес со стороны компаний – эмитентов и участников рынка, и собрал рекордное количество участников.

В номинации «Лучшая сделка по размещению на российском рынке облигаций иностранного эмитента» победило организованное банком размещение суверенных облигаций серий 03 и 04 Республики Беларусь. В номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» награды удостоено размещение облигаций РУСАЛ БРАТСК БО-001Р-01.

В 2019 году банк «Открытие» значительно увеличил активность на российском долговом рынке, разместив более 35 выпусков облигаций корпоративных эмитентов и финансовых институтов на общую сумму более 350 млрд. рублей. Это позволило кредитной организации по итогам 11 месяцев подняться в рэнкинге организаторов рыночных выпусков (без учета собственных выпусков) Сбондс на 7-е место, опередив при этом многие крупнейшие российские банки.

«Банк «Открытие» успешно воспользовался благоприятными условиями рыночной конъюнктуры и активностью российских компаний на долговом рынке в 2019 году. Каждое пятое крупное корпоративное размещение на российском рынке в уходящем году произошло с участием нашего банка и заслуженно получило достойную оценку инвестиционного сообщества. Данное достижение стало результатом сплоченной работы команды банка «Открытие». Мы и дальше будем развивать данное направление инвестиционного бизнеса как один из приоритетов» - говорит Константин Церазов, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».