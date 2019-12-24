ИАЦ «Альпари»: Рубль настроен на спокойные торги

Рубль в понедельник провел довольно спокойный день — все, что нужно и можно было учесть в котировках и отыграть, инвесторы уже сделали. Доллар США к закрытию стабилизировался около 62,26 руб. (+0,02%), евровалюта зависла около 69,05 руб. (+0,12%).

К сегодняшнему утру все тихо. Нефть стабильна около $66,44 и в ближайшие три дня почти не будет двигаться. Не будет и важных внешних новостей. Это значит, что российская секция валютного рынка предоставлена сама себе, и в условиях «тонкого» рынка он стандартно чаще снижается, чем растет. 2019 год в этом плане нетипичен сам по себе, поэтому здесь все может пойти не по классическому сценарию.

Краткосрочно, американская валюта способна оставаться в границах 62,10-62,65 руб., евро — в диапазоне 68,85-69,25 руб. Очень сомнительно, что оставшиеся платежи в рамках налогового периода или что-то еще привычное рынку способно выбить рублевые пары из состояния нейтралитета.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»