ПСБ: Мировые фондовые индексы завершают этот год на максимумах

В преддверии рождественских выходных на глобальных рынках по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Фондовые индексы США и MSCI World находятся на исторических максимумах, развивающиеся рынки (MSCI EM) держатся на максимумах с первого полугодия прошлого года. Все ключевые события декабря уже состоялись, и их итоги оказались умеренно-позитивными для рынков.

В целом текущий год принес инвесторам отличную доходность как на рынке акций, так и на долговом рынке. Если конец прошлого года был отмечен масштабной коррекцией на фоне опасений замедления темпов экономического роста и к середине этого года опасения скорого ухода американской экономики в рецессию на фоне ухудшения макроданных и инверсии кривой в treasuries возрастали, то кардинальное изменение риторики ведущих центральных банков за этот год позволило рынкам продемонстрировать позитивную динамику.

Безусловно, большой объем экономических рисков сохраняется и переносится на следующий год, а циклическое замедление экономики, с нашей точки зрения, будет наблюдаться и в ближайшие несколько кварталов. Тем не менее, в краткосрочной перспективе декабрьский прогресс в торговых переговорах создал условия для позитивной динамики в рисковых активах. Согласно заявлениям официальных лиц, в начале января будет подписано соглашение первой фазы между США и Китаем, о договоренности по которому стороны заявили полторы недели назад.

Российский фондовый рынок завершает год на исторических максимумах, и в ходе вчерашних торгов индекс МосБиржи вновь обновил рекорды, превысив отметку в 3030 пунктов. Основные корпоративные события этого декабря на российском рынке уже состоялись, но из оставшихся отметим, что сегодня совет директоров Газпрома должен утвердить новую дивидендную политику, а 26-27 декабря состоятся дивидендные отсечки в акциях ГМК НорНикеля и Татнефти. С сегодняшнего дня активность торгов на глобальных рынках будет ослабевать, и по индексу МосБиржи ожидаем консолидации вблизи текущих уровней.



Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"