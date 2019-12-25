ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки не определились с направлением

Вторник, 24 декабря, для мировых фондовых рынков оказался довольно противоречивым. Накануне западного Рождества особых настроений на рост в странах коллективного Запада не было. В США фондовые индексы двигались разнонаправленно и при этом очень вяло. Так, индекс Dow 30 понизился на 0,13%, индекс S&P 500 — на 0,02%, а Nasdaq, наоборот, подрос на 0,08%. Сегодня в США и Европе рождественский выходной, а в азиатских странах, к которым во многом относится и Россия, западное Рождество не празднуют. Динамика на азиатских рынках сегодня с утра неоднозначная: большинство китайских индексов в минусе, Япония и Корея в плюсе.

Российский фондовый рынок 24 декабря тоже показал неоднозначную динамику. Если индекс МосБиржи не сильно упал - на 0,11%, до 3030,59 пункта, то индекс РТС вырос на 0,36%, до 1540,46 пункта. Лидером роста во вторник стали сильно подешевевшие с начала года акции угольной компании «Распадская», которые за торговый день прибавили 3,04% стоимости, а также акции «Россетей» (+2,43%) и «РусГидро» (+1,59%). Лидерами снижения оказались акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» (-1,21%) и «ОГК-2» (-1,02%). На сегодня наш прогноз по индексу РТС составляет 1530-1550 пунктов, а по индексу МосБиржи — 3020-3040 пунктов.

Цена нефти марки Brent подорожала 24 декабря на 0,6%, до $65,98 за баррель. В свою очередь техасская нефть WTI выросла в цене на 0,56%, до $60,94, отчасти благодаря повышению прогнозов по ценам на эти сорта глобальными инвестиционными банками. Сегодня на нефтяном рынке в Великобритании и США торги по нефти не проводятся. Ожидаем по цене Brent после западных рождественских каникул $65-66,5 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»