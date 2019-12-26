ИК «Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции М.Видео

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Торги 25 декабря на российском фондовом рынке проходят спокойно. Объемы и волатильность заметно ниже, чем обычно, так как в США и Европе празднуют Рождество. В фокусе нет новостей, которые могли бы заметно повлиять на динамику рынка.



Лидерами роста по итогам дня становятся акции М.Видео, которые прибавляют около 2,5%. В них продолжается отскок после 20%-го падения, которое, в свою очередь, выглядит как коррекция после ралли. В аутсайдерах акции Х5 retail. Индекс Мосбиржи находится вблизи своего максимума, в районе 3030 пунктов.

Центральное событие – продолжающееся укрепление рубля. Российская валюта сегодня увеличила отрыв в рэнкинге валют развивающихся стран. С начала года рубль укрепился на 13% к американскому доллару. Сегодня курс USD/RUB опустился до минимума с прошлого года. Укреплению рубля способствуют рост цены на нефть, налоговый период и техническая картина.



В четверг европейские площадки продолжат отдыхать, поэтому торговая активность и волатильность на Московской бирже обещает быть низкой. К вечеру рынок будет отыгрывать динамику в США, на которую, в свою очередь, повлияют данные с рынка жилья. Не исключено, что рынок возобновит рост и индекс достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 61-62.