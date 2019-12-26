ИК «Фридом Финанс»: S&P500 по итогам года прибавит свыше 31%

Евгений Миронюк, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В сочельник фондовые индексы США завершили укороченную торговую сессию вблизи исторических максимумов, подтвердив традицию предновогоднего ралли. Более короткий период — последнюю неделю декабря и первые два дня января называют в США Santa Claus rally. В среднем начиная с 1950 года в эти дни индекс S&P растет на 1,3%.



Последняя перед Рождеством торговая сессия проходила в условиях пониженной активности инвесторов. В индексе DOW аутсайдером стал конгломерат 3M Compan y (-1,16%), лидером роста оказался ретейлер The Home Depot Inc. (+0,72%). Все три основных индекса остались вблизи нулевой отметки. Однако Nasdaq завершил день с новым рекордом 8952,86 п.



Если S&P500 по итогам года прибавит свыше 31%, это станет лучшим результатом с 1997 года. На сегодня рост индекса широкого рынка составляет 28,6%. Даже если ему удастся хотя бы не упасть от текущих уровней, его результат будет максимальным после 2013 года, когда он прибавил 29,6%. Индексы США в текущем году серьезно падали всего дважды, скорректировавшись на величину до 10% общей капитализации.



Но крупные инвесторы вернутся в начале января и продолжат работу на рынке, торгующемся с рекордными мультипликаторами и перекупленностью по основным осцилляторам. Подпитываемые оптимистичными ожиданиями на волне ослабления торгового противостояния США и КНР, а также силой американского потребительского рынка, эмитенты на биржах США с большой вероятностью приостановят рост в преддверии отчетности по итогам четвертого квартала.