Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рождественское затишье обеспечило рынку нейтралитет

26 декабря 2019

Как и ожидалось, активность на российском фондовом рынке сегодня упала до минимумов. Внешне все тихо и даже слишком тихо, пожалуй. Новостей нет, статистики нет, и инвесторам не на что опереться в конце года.

Индекс МосБиржи в среду, таким образом, остался около 3029 пунктов, незначительно снизившись. Краткосрочно тут сохраняется актуальным диапазон колебаний в пределах 3020-3045 пунктов. Индекс РТС стабилен рядом с 1543 пунктами, в ближайшие сутки проторгуется в диапазоне 1537-1550 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня снова бумаги «М.Видео», которые динамично восстанавливаются после провала в середине месяца. Новой целью подъема может быть ориентир в 550 руб.

Рубль сегодня обновлял очередные максимумы в паре с долларом США и, похоже, уже совсем не боится высоты. Впрочем, стоит обратить внимание, что даже при текущих ценах на нефть — баррель Brent выше $67, — рубль все же переоценен рынком. Доллар может балансировать сейчас в границах 61,50-62,00 руб., евро - 68,50-69,10 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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