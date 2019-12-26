ИК «Фридом Финанс»: Праздничное затишье продолжается

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Сокращенный торговый день 24 декабря на американских фондовых площадках завершился разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,02%, до 3223 пунктов, а Nasdaq Composite прибавил 0,08%, обновив исторический максимум десятый раз подряд. Низкие объемы торгов способствовали околонулевой динамике большинства секторов.

Торги на ведущих фондовых площадках характеризуются слабой активностью из-за праздников в Европе и США. Часть бирж по-прежнему закрыта. Конец года не обещает сюрпризов, так что внимание инвесторов плавно смещается к предстоящим в январе событиям.

Азиатские индексы показывают смешанную динамику: японский Nikkei растет на 0,6%. Шанхайский CSI 300 прибавляет почти 0,9% на фоне вливаний ликвидности Народным Банком, в результате чего ставки однодневного репо опустились к минимумам с 2009 года. Гонконгская биржа сегодня закрыта на выходной. Европейские рынки стартовали около нуля.

Спрос на безопасные активы слабый. Облигации немного теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США превысила 1,91%. Золото преодолело вверх отметку $1500 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $67 за баррель. Таким образом, аппетит к риску умеренный. В отсутствие новых драйверов и в связи с низкой активностью ожидаем, что S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Техническая картина по S&P 500 показывает, что момент слабеет. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI по-прежнему находится на значениях, сигнализирующих о возможной перекупленности, что осложняет дальнейший подъем.