ИАЦ «Альпари»: Утренний рост нефти обеспечит укрепление рубля

В четверг, 26 декабря, курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале торгов. Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 14 копеек – до 61,71 руб., курс евро — на 25 коп., до 68,43 руб.

В среду на мировых биржах нефть не торговалась, рынки были закрыты в связи с католическим Рождеством. А в предыдущий торговый день, вторник, нефть устроила рождественское ралли. Торги стартовали с отметки $65,4 за баррель марки Brent, и после совсем незначительного, в несколько центов, снижения, нефть перешла к росту. К вечеру было побито сопротивление на $66,0, и цена достигла $66,2 – максимума с 17 сентября, затем вернулась к $66,0. После выходного в среду утром четверга торги начались небольшим гэпом наверх, вблизи $66,3 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $65,6-66,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сдвинулся до $64,9-68,7.

В среду, на фоне закрытых западных рынков, российские индексы умеренно выросли. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил скромные 0,01%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,24%. Среди лидеров роста – «Магнит» (+1,32%) и ГМК «НорНикель» (+1,32%). Утром четверга рынки стран АТР преимущественно росли на 0,1-0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3230 п., на 0,14% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков и нефтяных котировок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, рост на нем может продолжиться. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3000-3060 пунктов, по индексу РТС — 1530-1560 пунктов.

На тонком праздничном рынке и на фоне выходных на западных площадках рубль к иностранным валютам изменился разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 61,8500 руб. (-11,75 коп.), европейская валюта выросла до 68,6825 руб. (+6,25 коп.). Утренний рост нефтяных котировок может обеспечить сегодня укрепление рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 61,2-62,5 руб., для европейской валюты — 68,0-69,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»