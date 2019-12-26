Комментарии

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по второму купону облигаций серии С01-01 в объеме 146 472 605 рублей. Параметры выпуска серии С01-01— ISIN: RU000A100GW5, идентификационный номер: 40101326В001Р от 06.06.2019, объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 27.06.2019, дата погашения — без установленного срока погашения. Дата начала второго купонного периода — 26.09.2019, дата окончания — 26.12.2019, текущая ставка купона — 11,75%, периодичность выплаты купона — 4 раза в год. Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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