Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Участники рынка не могут определиться с направлением

27 декабря 2019

На торгах в Европе основные валюты торгуются в плюсе в узких диапазонах. Защитные активы остаются в минусе. Пара евро/доллар торгуется в диапазоне $1,1070-1,1100. Кроссы с евро остаются в «красной» зоне, что негативно сказывается на единой валюте. По часовым индикаторам ситуация 50 на 50.

Экономический календарь пустой. Цена находится у балансовой линии. Отклонение от неё может быть в любом направлении. Вопрос в другом, кто первый захочет перейти в наступление?

Во многих странах активность на финансовых рынках остается низкой вследствие рождественских праздников. Из всех активов на рынке выделяются драгметаллы. Курс золота вырос на 0,4% ($5,74), до отметки 1505,33. Курс серебра поднялся на 1,38% ($0,24), до уровня $18,00.

Вашингтон продолжает поддерживать рисковые активы темой заключения торгового соглашения с Китаем.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги