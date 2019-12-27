ИАЦ «Альпари»: Участники рынка не могут определиться с направлением

На торгах в Европе основные валюты торгуются в плюсе в узких диапазонах. Защитные активы остаются в минусе. Пара евро/доллар торгуется в диапазоне $1,1070-1,1100. Кроссы с евро остаются в «красной» зоне, что негативно сказывается на единой валюте. По часовым индикаторам ситуация 50 на 50.

Экономический календарь пустой. Цена находится у балансовой линии. Отклонение от неё может быть в любом направлении. Вопрос в другом, кто первый захочет перейти в наступление?

Во многих странах активность на финансовых рынках остается низкой вследствие рождественских праздников. Из всех активов на рынке выделяются драгметаллы. Курс золота вырос на 0,4% ($5,74), до отметки 1505,33. Курс серебра поднялся на 1,38% ($0,24), до уровня $18,00.

Вашингтон продолжает поддерживать рисковые активы темой заключения торгового соглашения с Китаем.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»