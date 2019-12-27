Открытие: Ждём от рынка попытки подняться к новым максимумам

По итогам торгов 26 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,03%, до 3031,67 п., а индекс РТС упал на 0,6%, до 1534,85 п. В течение дня российский рынок больше боролся с крепким рублём, чем следовал какой-либо иной тенденции. К вечеру рубль твёрдо поменял свой вектор и начал слабеть, чем смог помочь индексу МосБиржи выбраться из утреннего уныния в ноль. Бумаги «Газпром» подорожали на 0,34% на фоне заявлений министра энергетики А. Новака о том, что у России есть средства завершить газопровод «Северный поток 2» в течение двух месяцев. Акции ГМК «Норникель» просели на 3,37% по факту дивидендной отсечки. Привилегированные акции «Татнефти» (+1,18%) были среди лидеров в последний день торговли с дивидендной составляющей. В акциях «Россети» (-2,67%) неприятность в виде планируемой доп. Эмиссии бумаг в 2022 году с параллельной частичной приватизацией, но при сохранении контролирующей роли государства. Среди лидеров дня были «МРСК Центр» (+2,63%), «Полюс» (+2,34%), Банк «Санкт-Петербург» (+1,38%) и «ЭНЕЛ Россия» (+1,31%). Самыми слабыми оказались X5 Retail Group (-0,52%), «ОГК-2» (-0,48%) и привилегированные Сбербанк (-0,46%). Объём торгов на Московской Бирже составил чуть менее 23,001 млрд рублей.

Рубль в первой половине дня укреплялся, но затем всё же перекупленность дала о себе знать. Нефть уже стремится к $68 за баррель Brent на ожиданиях значительного сокращения запасов в США, но рубль потерял главный фактор поддержки в виде налогового периода на фоне низкой ликвидности рынка. В целом, подобная динамика ожидалась и до конца года она способна сохраниться. К тому же перед длинными выходными повышается спрос населения на валюту в связи с высоким туристическим сезоном. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,59% до 62,215, а евро на 0,54% до 69,055.

Оптимизм американских спекулянтов продолжает праздновать Рождество. NASDAQ впервые в своей истории поднялся выше уровня 9000 пунктов. Бумаги Amazon взлетели на 4,45%. Компания заявляет, что продажи перед Рождеством превысили все предыдущие рекорды. В это можно легко поверить, если обратиться к статистике Master Card (+0,58%), в которой утверждается, что с 1 ноября по канун Рождества общие продажи выросли на 3,4%, а онлайн-продажи взлетели на 14,6% в годовом выражении. Аналитики неожиданно полюбили акции Tesla (+1,34%), что служит поводом для их роста. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 222 тыс. по сравнению с 235 тыс. неделей ранее. В остальном активность на рынке низкая, что является традицией для торгов между Рождеством и Новым годом. По итогам дня DJIA вырос на 0,37% до 28621,39 п., S&p 500 поднялся на 0,51% до 3239,91 п., а NASDAQ взлетел на 0,78% до 9022,39 п.

Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост вслед за индексами США. Прибыль промышленных предприятий Китая выросла в ноябре на 5,4% после обвала на 9,9% в октябре. За 11 месяцев прибыль в промышленности упала на 2,1%. Государственные предприятия сократили прибыль на 11,2%, а вот частные нарастили на 6,5%. Япония удивила данными по рынку труда. Безработица в стране упала до 2,2% при ожиданиях сохранения показателя на уровне 2,4%. Промышленное производство Японии сократилось за ноябрь на 0,9% при ожиданиях снижения на 1,4%. С другой стороны, розничные продажи упали в ноябре на 2,1% при ожиданиях снижения на 1,7%. Впрочем, в октябре падение составляло 7%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23855,74 п. (-0,29%), Hang Seng - 28168,26 п. (+1,09%), Shanghai Composite - 3018,86 п. (+0,38%).

Сильные данные по розничным продажам в США в предрождественский период вдохновили нефтяных «быков». Впрочем, они также основывают свои покупки на статистике API, которая показала существенное падение запасов нефти в США. Официальный отчёт от Минэнерго появится лишь вечером в 19:00 мск. Меж тем, золото также пользуется спросом на росте ожиданий разогрева инфляции в развитых странах. Рост потребления на фоне сверхмягкой денежной политики центральных банков повышает риски увеличения темпа роста цен. Золото и нефть также могут реагировать на потенциальное ухудшение ситуации в Ливии. Накануне президент Турции заявлял о том, что может направить свои войска в эту страну, если правительство в Триполи обратиться с такой просьбой. К 9:00 мск мартовский Brent - $66,85 (+0,13%), WTI - $61,83 (+0,24%), Золото - $1515,8 (+0,09%), Медь - $6273,27 (-0,12%), Никель - $14090 (-1,74%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 97,43 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,90%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,112 (+0,22%), GBP-USD - $1,30 (+0,02%), USD-JPY – 109,49 (-0,12%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

19:00 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

21:00 мск отчёт Baker Hughes по активным буровым в США.