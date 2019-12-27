ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3020-3060 пунктов

Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3020-3060 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются без единой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3000-3040 пунктов. Brent торгуется по $66,97 за баррель, прибавляя 0,31%. Российский рубль – в хорошем плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 61,6-61,9 руб., а по паре евро/рубль – 68,7-69,0. Евро/доллар – 1,114.

Вопрос выкупа правительством РФ доли «Сбербанка» у ЦБ обсуждается, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Правительство хочет использовать для выкупа доли ЦБ в «Сбербанке» средства ФНБ, при этом большую их часть в итоге планируется вернуть в бюджет, написало в среду агентство Reuters. Мы в очередной раз вынуждены повторить свою позицию. Лучший основной акционер для «Сбербанка» – это печатный станок или ЦБ. Любой другой вариант может вызвать панику среди вкладчиков. Впрочем, разговоры о приватизации могут вызвать положительную реакцию на Московской бирже.

Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан. Она подчеркнула, что сирийскую территорию и нефтяные месторождения освободят от американского и другого присутствия. Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские солдаты остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям «охранять» нефтяные месторождения. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений.

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны. В данном контексте следует отметить два момента. Несколько дней назад появилась информация, что Россия и Сирия начнут сотрудничество в нефтяной сфере. Лет пять назад в деловых новостях писали, что нефтяные запасы Сирии могут быть значительно больше официально озвученных цифр. И для Обамы, и для Трампа, конечно, стала сюрпризом российская победа в Сирии, ведь изначально в США были уверены, что законная власть в Дамаске падет. Теперь американцы получат судебную головную боль. Таковы реальности современного многополярного мира. Хотя, мне кажется, что вне зависимости от судебных решений США вряд ли что-то заплатят сирийцам. Вспоминается поговорка: «права индейцев шерифа не волнуют».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»