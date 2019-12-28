Комментарии

«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Русал Братск» до уровня ruАА-

28 декабря 2019

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг долгового инструмента компании ПАО «Русал Братск», облигационного займа серии БО-001Р-03 до уровня ruAA-. Ранее у долгового инструмента действовал рейтинг на уровне ruAA.

Параметры выпуска:

Тип ценной бумаги Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-03-20075-F-001P от 05.09.2019
ISIN RU000A100TF3
Объем эмиссии 15 млрд рублей
Дата начала размещения 12.09.2019
Дата погашения 30.08.2029

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Русал Братск» (ruAА-, стаб.) и облигациями серии БО-001Р-03.

ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ», занимается производством, реализацией и переработкой первичного алюминия. По итогам 9 месяцев 2019 года объём выплавки алюминия составил 1.07 млн тонн (с учетом Иркутского алюминиевого завода), что составляет около 38% производства алюминия ОК «РУСАЛ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги