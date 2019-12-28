«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Русал Братск» до уровня ruАА-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг долгового инструмента компании ПАО «Русал Братск», облигационного займа серии БО-001Р-03 до уровня ruAA-. Ранее у долгового инструмента действовал рейтинг на уровне ruAA.

Параметры выпуска: Тип ценной бумаги Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03 Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-03-20075-F-001P от 05.09.2019 ISIN RU000A100TF3 Объем эмиссии 15 млрд рублей Дата начала размещения 12.09.2019 Дата погашения 30.08.2029

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Русал Братск» (ruAА-, стаб.) и облигациями серии БО-001Р-03.

ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ», занимается производством, реализацией и переработкой первичного алюминия. По итогам 9 месяцев 2019 года объём выплавки алюминия составил 1.07 млн тонн (с учетом Иркутского алюминиевого завода), что составляет около 38% производства алюминия ОК «РУСАЛ».