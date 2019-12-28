«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Русал Братск» до уровня ruАА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг долгового инструмента компании ПАО «Русал Братск», облигационного займа серии БО-001Р-03 до уровня ruAA-. Ранее у долгового инструмента действовал рейтинг на уровне ruAA.
Параметры выпуска:
|Тип ценной бумаги
|Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03
|Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения
|4B02-03-20075-F-001P от 05.09.2019
|ISIN
|RU000A100TF3
|Объем эмиссии
|15 млрд рублей
|Дата начала размещения
|12.09.2019
|Дата погашения
|30.08.2029
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Русал Братск» (ruAА-, стаб.) и облигациями серии БО-001Р-03.
ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ», занимается производством, реализацией и переработкой первичного алюминия. По итогам 9 месяцев 2019 года объём выплавки алюминия составил 1.07 млн тонн (с учетом Иркутского алюминиевого завода), что составляет около 38% производства алюминия ОК «РУСАЛ».