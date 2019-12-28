ИАЦ «Альпари»: Покупатели торгуют с праздничным настроением

Российский рынок акций в последнюю торговую пятницу года вернулся к искрометному позитиву. Сложно сказать, что именно толкает инвесторов к покупкам в конце года, но «быков» по-прежнему больше, чем «медведей». Индекс МосБиржи растет к 3048 пунктам, и на таком фоне в понедельник может, если не испугается высоты, подняться к 3060 пунктам. Индекс РТС вырос до 1551 пункта, способен дотянуться до 1560 пунктов без особенного напряжения. Тут драйвером является сильный рубль, ралли в котором снова разворачивается с прежними силами.

Доллар США к вечеру падает к 61,90 руб., теряя полпроцента. Все налоговые платежи, на которые можно было бы «списать» рублевое укрепление, уже состоялись, спрос на нацвалюты умеренный. Внешних факторов поддержки рубля не так много, нефть торгуется рядом c $67 и динамики демонстрирует мало. Это значит, что рубль все так же спекулятивно волатилен и переоценен рынком. Краткосрочно, доллар США может оставаться в пределах 61,80-62,20 руб., евро — 68,80-69,20 руб.

В фаворитах пятничного спроса все так же фигурируют акции «Россетей», которые закрепляются, похоже, в диапазоне 1,3579-1,4300 руб. Бумаги «Сбербанка» сегодня обновили годовые пики на уровне 251,14 руб., и пока рыночная конъюнктура позитивна, будут идти вверх.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»